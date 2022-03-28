Uluslararası Edirne Maratonu kayıtları devam ediyor

EDİRNE (AA) - Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, 8 Mayıs'ta yapılacak Uluslararası Edirne Maratonu'na yoğun bir talep olduğunu belirtti.

Akdağ, Atatürk Anıtı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, maraton kayıtlarının sürdüğünü söyledi.

Şu an 425 atletin maratona kayıt yaptırdığını aktaran Akdağ, "Arka planda onaylanmamış 1200 civarında kayıt mevcut. Şimdi bu tür organizasyonlarda genelde sporcular nihai kararlarını organizasyona on beş yirmi gün kala veriyor. Aslında 1500 kişilik hedef koymuştuk en başında. Fakat içinde bulunduğumuz süreçte ekonomik şartları göz önünde bulundurduğumuz zaman işin bütçesi çok büyüktü. 2022'nin Edirne yılı olması sebebiyle de 1022 atletle sınırlayarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Maraton yapılan bir şehir olma hedefini gelecek nesillere taşımak istediklerini ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Edirne'de 2013 yılında başladığımız bu yolculukta 2022 yılına kadar geldik. ve bundan sonraki süreçte de inanıyorum ki bizden sonra yönetimi alacak arkadaşlarımız da bu bayrağı taşıyacaklar. Tabii bu işleri yapmak çok zor. Özellikle küçük şehirlerde çok zor. Çünkü sponsor desteği çok sıkıntılı. Bu tür organizasyonlar bir şehirde başarıyla gerçekleşiyorsa bu o şehrin gelişmişliğinin de bir göstergesidir. Bizim diğer bir idealimiz de Edirne'ye bu işlerin başarıyla yapıldığı, gelişmiş bir şehir unvanını kazandırmak."

Akdağ, organizasyonu imece usulüyle gerçekleştirmek için kurum ve kuruluşlardan destek beklediklerini bildirdi.