Üye Girişi
Haberler

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Uluslararası Edirne Judo Turnuvası sona erdi. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden 650 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, bugün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova ve Almanya'dan 650 sporcu mücadele etti.

Turnuvada dereceye giren sporculara, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Judo İl Temsilcisi Doç. Dr. Şengül Demiral ve antrenörler tarafından madalyaları verildi.

Şengül Demiral, kentte uluslararası müsabakalar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörü Sertaç Kıvrak da turnuvanın güzel geçtiğini belirterek, "Edirneli sporcular yurt içi ve yurt dışından sporcularla tanıştı. Turnuva güzel geçti. Edirne'yi judonun merkezi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye edirne Güncel Spor

İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı! Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı? Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında!
title