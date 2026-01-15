Haberler

20. Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 17 Ocak'ta yapılacak

Datça'da 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan 20. Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 'Her Kulaç Kuraklığa İlaç' temasıyla iklim değişikliği ve kuraklığa dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yerli ve yabancı 570'in üzerinde sporcunun katılacağı maratonda 1500 ve 5000 metre parkurlarda 15 farklı kategoride yarışlar düzenlenecek.

Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nun 20'ncisinin 17 Ocak'ta düzenleneceği bildirildi.

"Her Kulaç Kuraklığa İlaç" sloganıyla iklim değişikliği ve kuraklığa dikkati çekmeyi amaçlayan maratona Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, ABD, İngiltere, Azerbaycan, Suriye, Kırgızistan, Rusya ve İspanya'dan 570'in üzerinde sporcu katılacak.

Yarış, 1500 ve 5000 metre olmak üzere iki parkurda, 14 ile 89 yaş arası 15 kategoride yapılacak. Paralimpik sporcular da organizasyonda yer alacak.

Etkinliğin onur konukları, açık su yüzücüsü Tuncay Şenyüz ve maratonun kurucularından Necati Sağır olacak.

Datça'da 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek etkinliğe tek katılım şartının TEMA Vakfına fidan bağışı yapmak olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Spor
