20. Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 17 Ocak'ta yapılacak

Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nun 20'ncisinin 17 Ocak'ta düzenleneceği bildirildi.

"Her Kulaç Kuraklığa İlaç" sloganıyla iklim değişikliği ve kuraklığa dikkati çekmeyi amaçlayan maratona Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, ABD, İngiltere, Azerbaycan, Suriye, Kırgızistan, Rusya ve İspanya'dan 570'in üzerinde sporcu katılacak.

Yarış, 1500 ve 5000 metre olmak üzere iki parkurda, 14 ile 89 yaş arası 15 kategoride yapılacak. Paralimpik sporcular da organizasyonda yer alacak.

Etkinliğin onur konukları, açık su yüzücüsü Tuncay Şenyüz ve maratonun kurucularından Necati Sağır olacak.

Datça'da 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek etkinliğe tek katılım şartının TEMA Vakfına fidan bağışı yapmak olduğu kaydedildi.