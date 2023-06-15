Üye Girişi
Haberler
Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Sude Köprülü ve Barış İkinci altın madalya aldı

Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Sude Köprülü ve Barış İkinci altın madalya aldı

Spor Haberleri

Avusturya'da düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda milli sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalya kazandı.

Avusturya'da düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda milli sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda karışık senkronize 3 metre tramplen disiplininde milli sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Avusturya Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title