Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Sude Köprülü ve Barış İkinci altın madalya aldı

Avusturya'da düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda milli sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda karışık senkronize 3 metre tramplen disiplininde milli sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalyanın sahibi oldu.