Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Erciyes'te devam ediyor

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü etabı gerçekleşti. Bisikletçiler Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresinde bulunan parkurda mücadele etti.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği - UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş, Spor A.Ş. ve Hüma Hastanesi destekleri ile düzenlenen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor. Geçen hafta ilk 2 etabı Koramaz Vadisin'de tamamlanan müsabakaların 3. etabı Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresinde gerçekleşti. Yağışın etkili olduğu bu yarışlarda bisikletçiler kıyasıya mücadele etti.

Erciyes'teki yarış sonucunda erkeklerde Türkiye Bisiklet Milli Takımı'ndan Abdulkadir Kelleci 1. Olurken, Kazakistan Bisiklet Takımı'ndan Denis Sergiyenko 2. ve yine Türkiye Bisiklet Milli Takımı'ndan Zeki Kaygısız 3. oldu.

Kadınlarda ise Kazakistan Bisiklet Takımı'ndan Alina Sarkulova 1. ve aynı takımdan Tatyana Geneleva ise 2. geldi.

Derece elde eden sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları takdim edildi. Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları 25 Eylül 2022 Pazar Günü son etap yarışı ile sona erecek. - KAYSERİ