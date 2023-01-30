Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası C1 yarışı tamamlandı Spor Haberleri Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası C1 yarışı Kızılalan'da tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası C1 yarışı Kızılalan'da tamamlandı. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası C1 yarışlarında 96 bisikletçi mücadele etti. Büyük erkekler kategorisinde birinci Furkan Akcam, ikinci Abdulkadir Kelleci ve üçüncü Emre Yavuzer oldu. Genç erkeklerde birinci Yoav Lifshitz, ikinci Nizam Manhaim ve Muhammed Ali Sunbul da üçüncü olarak tamamladı. Büyük kadınlarda birinciliği Alina Sarkulova elde ederken, Tatyana Geneleva ikinci, Maria Sherstiuk üçüncülüğü aldı. Genç kadınlarda birinci Ekin Ereke, ikinci Nehir Beyazpınar ve üçüncü Nisa Arife Güneş oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi ve organizasyon tamamlandı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Alanya Spor Haberler

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