Uluslararası Boks Birliği'nin olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Boks Birliği'nin olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
 - Güncelleme:
Uluslararası Boks Birliği'nin olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı

Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA) olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA) olağanüstü seçimli kongresi İstanbul'da başladı.

WOW İstanbul Otel'de yapılan kongrenin açılışında, IBA Başkanı Umar Kremlev ve Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Eyüp Gözgeç delegelere hitap etti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ve kongrenin organizasyonu için Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür ederek sözlerine başlayan Kremlev, bugün yapılması planlanan başkanlık seçiminin yarına ertelendiği söyledi.

Boks Bağımsız Dürüstlük Birimi'ne (BIIU) bağlı Geçici Aday Birimi'nin dün Hollandalı Boris van der Vorst'ün adaylık sürecinde uygunsuzluklar tespit edildiği yönündeki kararını hatırlatan Kremlev, "Onlar da kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdı. Seçimler bugün değil, yarın yapılacak. Bunun fair-play'e daha uygun olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Eyüp Gözgeç de İstanbul'un Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ve kongreye en güzel şekilde ev sahipliği yaptığını belirterek, "Dillerimiz, kültürlerimiz, ülkelerimiz farklı ancak boks bizi büyük bir aile yapıyor. Tüm katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Eyüp Gözgeç, İstanbul, Otel, Boks, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title