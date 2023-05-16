Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın üçüncüsü yapılacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı ülkelerden amatör bisikletçilerin buluşacağı 3. Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Yol Bisiklet Yarışı, 20-21 Mayıs'ta yapılacak.

15 ülkeden sporcunun kayıt yaptırdığı belirtilen organizasyonun tanıtım toplantısı, ilçedeki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert, Türkiye'de büyük granfondo organizasyonların birinin Bodrum'da yapıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği organizasyon genel yönetmeni de olan Cömert, etkinliğin sloganının "Pedallar depremzede çocuklarımız ve gençlerimiz için dönüyor." olduğunu belirtti.

Cömert, Muğla Valiliği ve sivil toplum kuruluşlarının aldığı yaklaşık 500 bisikleti, etkinliğe destek olmak isteyenlerin getirdikleri ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki çocuk ve gençlere ulaştıracaklarını kaydetti.

Yarışların Bodrum'un tanıtımına da katkı sağladığını işaret eden Cömert, "İlimizin sportif anlamda da uluslararası çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini anlatmış oluyoruz. Yani sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını belirtiyoruz." dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ise yarışların gelecek yıllarda devam ettirilmesi temennisinde bulundu.

Dumruk, özelikle yurt dışından gelen sporcuların Bodrum'u tanıdıklarını ve çektikleri görselleri sosyal medyadan paylaşarak Bodrum'u da tanıttıkları için organizasyonun önemli olduğunu ifade etti.

Bodrum Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve davetliler katıldığı toplantıda, önceki iki yarışın görüntüleri televizyonda izlettirildi.

Halk sürüşü ve çocuk yarışı da yapılacak

Muğla Valiliği himayesinde düzenlenen yarışlar, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleri ile Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübünün organizasyonunda gerçekleştirilecek.

20 Mayıs'ta ilçe merkezinde yarış ofisinin açılacağı organizasyonda, aynı gün 10 kilometrelik halk sürüşü turu düzenlenecek. Ardından çocuk yarışının da gerçekleştirileceği organizasyon, 21 Mayıs'ta 57 kilometrelik kısa ve 82 kilometrelik uzun parkur yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

İlçe merkezinden başlayacak ve Bodrum'un kırsal alanını da kapsayan parkurda geçecek yarışlar, Bodrum Antik Tiyatro önünde tamamlanacak. Ödül töreni Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.