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Uluslararası Basketbol Federasyonu 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın Kura Çekimi Yapılacak

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İstanbul'da 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimini, eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri suncak.

İstanbul'da 29 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi yarın saat 12.00'de İstanbul Wyndham Grand Levent Otel'de gerçekleşecek. Eski milli takım oyuncusu Kerem Tunceri'nin sunacağı kura çekiminde FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da konuşmacı olarak yer alacak.

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası 2024'e katılan takımlar, mevcut FIBA Erkekler Dünya Sıralaması ve önceki FIBA 16 Yaş Altı Kıtasal Kupa sonuçlarına ilişkin kıtaların gücünü yansıtacak şekilde oluşturulan dört torbaya dağıtıldı. Kura çekimiyle her torbadaki takımlar dört gruba ayrılacak ve numaraları belli olacak. Afrika, Amerika ve Asya/Okyanusya'dan gelen takımlar aynı gruba alınmayacak. Aynı grupta Avrupa'dan en fazla 2 takım yer alacak.

Torbalar şu şekilde:

1. Torba: Turkiye, ABD, İspanya, Avustralya

2. Torba: İtalya, Fransa, Litvanya, Kanada

3. Torba: Almanya, Porto Riko, Arjantin, Gine

4. Torba: Yeni Zelanda, Çin, Mısır, Filipinler - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kerem Tunçeri Basketbolcu Basketbol İstanbul Dünya Spor Güncel Haberler

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