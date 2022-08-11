Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı, 21 Ağustos'ta yapılacak.

Güven Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde yapılan basın lansmanına Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve Güven Sağlık Grubu Genel Müdürü Genco Çetinkanat katıldı.

Güven Sağlık Grubu Genel Müdürü Genco Çetinkanat yaptığı açıklamada, Granfondo bisiklet yarışlarının milyonlar tarafından takip edildiğini söyledi.

Yarışların daha yeşil bir dünya ve sağlıklı nesiller için tüm dünyada düzenlendiğini anlatan Çetinkanat, "Ankaralılar uluslararası büyük bisiklet yarışı için gün sayıyor. Başkent Granfondo, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara Ticaret Odası ile Turkcell, Nurol Holding, Shimano Türkiye, Tav Havalimanları, Asperox ve Bisan markalarının katkılarıyla ilk kez Ankara'dan start alacak. Tüm kurum ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Anıttepe'den başlayacak yarışlar Mogan Gölü'nde son bulacak"

Başkent Granfondo Bisiklet Yarışları'nın Genel Direktörü Ömer Kafkas ise yarış organizasyonun Ankara'nın spor turizminden hak ettiği payı alması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'de ilk kez 2015 yılında gerçekleşen Granfondo bisiklet yarışlarının Ankara'da kısa ve uzun olmak üzere 2 parkur halinde yapılacağını aktaran Kafkas, "Daha önce İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya yapılan organizasyon bu kez başkent Ankara'dan start alacak. 21 Ağustos Pazar günü düzenlenecek yarışlara yerli ve yabancı yüzlerce sporcunun katılmasını bekliyoruz. Kısa parkurumuz 24, uzun parkurumuz ise 103 kilometre uzunluğunda olacak. Yarışlar Anıttepe'den başlayacak, Mogan Gölü'ne kadar devam edecek, ardından tekrar başladığı noktada son bulacak. Tüm bisiklet severleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lansman çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.