KİLİS (AA) - Kilis Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Judo Federasyonu ile Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası" Kilis'te başladı.

Beşevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Suriye, Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de sporcuların bulunduğu 400 judocu katıldı.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, buradaki konuşmasında, Kilis'te daha önce 6 defa ulusal bazda judo turnuvasının düzenlendiğini, ancak ilk defa uluslararası alandaki organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Ocak ayında yapmayı planladıkları bu turnuvanın hava muhalefeti dolayısıyla bugün yapıldığını belirten Kaplan, bu turnuva ile anlamlı bir mesaj verdiklerini kaydetti.

Kaplan, Kilis'in komşusu Suriye'de insanların savaş dolayısıyla ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnsanlar savaş mağduru durumuna düşüp ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar. Kilis'te 150 bin Suriyeli var. Bundan esinlenerek sporun barışa bir katkısı olsun istedik ve sadece judoda değil bazı spor dallarında da hayata geçirmek istedik. Barış için judo projemiz dünyada da projeler içerisinde birinci seçildi. İnşallah devamını Dünya Judo Federasyonundan bekliyoruz. Suriye'deki barışa katkı sağlayacağını umuyorum. Çünkü spor, barış, kardeşlik, dostluktur. Burada bunu pekiştireceğiz."

Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Ayan da emeği geçenlere teşekkür ederek, turnuvanın 2 gün süreceğini belirtti.

Kilis Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Erkmen de turnuvanın Kilis için gurur verici olduğunu ve Dünya Judo Federasyonunun finanse ettiğini kaydetti.