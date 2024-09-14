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Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu Sonuçlandı

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Balıkesir'de düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda ise Çiğdem Güleç birinci oldu. 20 ülkeden 1050 sporcunun katıldığı etkinlikte parkur rekorları kırıldı.

Balıkesir'de düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'nu genel klasmanda erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Çiğdem Güleç kazandı.

Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu tamamlandı.

Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 20 ülkeden 1050 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Erkekler 21K yarı maraton parkurunda 1: 15.40'lık derecesiyle milli sporcu Üzeyir Söylemez parkur rekoru kırarak birinci olurken kadınlarda Çiğdem Gülgeç 1: 45.12'lik derecesiyle bitiş bandını ilk göğüsleyen sporcu oldu.

10K yarışında erkeklerde Keremcan Çelik 35.01 dakikalık derecesiyle, kadınlarda ise Burcu Aktaş 42.14 dakikalık derecesiyle birinci oldu. 5K yarışında Ömer Yahya Altay 18.43 dakikalık derecesiyle birinci, kadınlarda ise Selin İrem Özdemir 24.43 dakikalık derecesiyle birinci oldu.

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Kaynak: AA / Suat Salgın - Spor

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