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Uluslararası AS Teknolojik Padel Antrenörlük Eğitimi İstanbul'da Gerçekleştirildi

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Padel İstanbul Spor Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası AS Teknolojik Padel Antrenörlük Eğitimi, İstanbul'da yapıldı. Eğitimde teorik ve uygulamalı hibrit yöntem kullanıldı. Katılımcılar, başarılı bir şekilde sınavı tamamlayarak padel 1. seviye antrenör belgesi almaya hak kazandı.

Padel İstanbul Spor Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası AS Teknolojik Padel Antrenörlük Eğitimi, İstanbul'da yapıldı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Padel Federasyonu temsilcisi Padel İstanbul Spor Kulübü tarafından düzenlenen eğitim, 14-17 Aralık tarihlerinde teorik ve uygulamalı hibrit olarak gerçekleştirildi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ile eski basketbolcu Alain Digbeu'nun katılımıyla başlayan eğitim, Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) eski Başkanı Daniel Patti ve antrenör Fabian Felibter Maidanik tarafından verildi.

Yazılı ve uygulamalı sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, padel 1. seviye antrenör belgesinin de sahibi olmaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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