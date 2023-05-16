Uluslararası Artistik Cimnastik Hakemi Özgören'e FIG'den 'özel ödül'

UluslararasınArtistik Cimnastik Hakemi Ziya Özgören, Uluslararası Cimnastik Federasyonunca (FIG) "özel ödül"e layık görüldü.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Özgören, FIG'de 16 yıl görev yapan, olimpiyat oyunları ve dünya şampiyonalarında görev alan hakemlere verilen "özel ödül"ün sahibi oldu.

Özgören'e ödülünü Federasyon Başkan Vekili İsmail Göktekin verdi.