Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali 27 Ekim'de Başlıyor

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, 27 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, NEO Doğa Sporları Kulübü ve EON Turizm Acentesi iş birliğiyle organize edilen festivale, 24 ülkeden 560 sporcu katılacak.

Antalya'nın farklı coğrafyalarında düzenlenecek festival, Termessos Antik Kenti, Çakırlar, Kumköy, Lara ormanları, Ekşili Göleti gibi farklı parkurlarda yapılacak.

Organizasyonla kentin spor ve doğa turizmine katkı sunulması hedefleniyor.