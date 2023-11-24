Uluslararası Antalya An Aqua Yüzme Yarışı Başlıyor

Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya An Aqua Yüzme Yarışı, 8 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak. Yarışlarda Manş Denizi'ni en hızlı geçen kadın yüzücü Bengisu Avcı da yer alacak.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ve 8 ülkeden 400 sporcunun katılacağı "Uluslararası Antalya An Aqua Swimming Race" yüzme yarışı, yarın saat 09.00'da başlayıp, gün boyu kıyasıya mücadelelere sahne olacak. Yarışlara Manş Denizi'ni en hızlı geçen kadın yüzücü Bengisu Avcı da katılacak.

Konyaaltı Belediyesi, geçen yıl ilkini düzenlediği "Uluslararası An Aqua Swimming Race" yüzme yarışının ikincisini düzenliyor. 25 Kasım Cumartesi (yarın) Konyaaltı Belediyesi önünden startı verilecek yarışta, 8 ülkeden 400 sporcu mücadele edecek. Etkinlik programına göre, saat 09.00'da 1500 metre yarışının, 09.10'da ise 3000 ve 4500 metre yarışının startı verilecek. 09.00 ve 09.10'da başlayan yarışlarda dereceye giren sporcular 13.30'da düzenlenecek ödül töreniyle ödüllerini alacak. Saat 18.00'de düzenlenecek gece etabıyla etkinlik sona erecek.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞACAK

Saat 18.00 itibariyle başlayacak gece yarışı etabında renkli görüntüler oluşacak. Sporcuların üzerinde yer alan ışıklı balonlar gece karanlığında bir ışık gösterisi sunarken, öte yandan sporcuların can güvenlikleri için de önlem oluşturacak. Yarışların oldukça heyecanlı geçeceğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tüm vatandaşları bu renkli yarışları izlemeye davet etti.

MANŞ'I GEÇEN KADIN YÜZÜCÜ

Yarışmada ayrıca, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen ilk kadın sporcu olan Bengisu Avcı da yer alacak. Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 2011'de Açık Su Milli Takımı'na girerek, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil etti. Avcı, 3 Ağustos 2018'de İngiltere ve Fransa arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi etabını 11 saat 29 dakika ile geçerek daha önce 1979'da aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun Arslan'ın derecesini geride bıraktı. Başarılı sporcu, 5 Eylül 2022'de ise ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 12 saatte geçmeyi başardı ve Catalina Kanalı'nı solo olarak aşan ilk Türk kadını unvanını da elde etti.