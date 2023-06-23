Uluslararası Af Örgütü'nün anketine göre, insan hakları uluslararası spor etkinlikleri için ev sahibi belirlemede en önemli faktör

Uluslararası Af Örgütü (AI) tarafından düzenlenen ankette yaklaşık 17 bin 500 kişiye, FIFA Dünya Kupası veya Olimpiyat Oyunları gibi uluslararası spor etkinlikleri için ev sahibi belirlerken, 'hangi temel noktaların' göz önünde bulundurulması gerektiği soruldu. Ankette, yüzde 57 oy alan 'emniyet ve güvenlikten' sonra, yüzde 53 oy ile 'insan haklarının' ev sahibi belirlemede en önemli faktör olarak düşünüldüğü görüldü.

Uluslararası Af Örgütü (AI) tarafından yaptırılan ankette, katılımcılara, FIFA Dünya Kupası veya Olimpiyat Oyunları gibi uluslararası spor etkinlikleri için ev sahibi belirlerken 'hangi temel noktaların' baz alınması gerektiği soruldu. Birleşik Krallık merkezli anket şirketi YouGov tarafından yürütülen ve 16 Ağustos-6 Eylül 2022'de online düzenlenen ankete 15 ülkeden 17 bin 477 yetişkin katıldı. Katılımcılardan, fan ve sporcuların güvenliği, insan hakları, altyapı kalitesi gibi hususların bulunduğu 10 faktörden oluşan ve birden fazla seçenek belirleyebilecekleri listeden seçim yapmaları istendi.