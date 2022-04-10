Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Emir, organizasyonun bireysel erkekler kategorisinde yarıştı. Kategorisinde 19.700 puanla birinci olan Emir, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından ötürü finallerde yarışamadı

Bireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından ötürü finallerde yarışamadı.

Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.