Uluslar Ligi'nde ilk hafta bugün oynanan 7 maç ile sona erdi - Haberler

Uluslar Ligi'nde ilk hafta bugün oynanan 7 maç ile sona erdi UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları bugün 4 grupta oynanan 7 maç ile sona erdi. UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları bugün 4 grupta oynanan 7 maç ile sona erdi. A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı C Ligi 1'inci Grup'ta oynanan diğer karşılaşmada Lüksemburg, deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44 ve 78'inci dakikalarda Danel Sinani kaydetti. Öte yandan günün sürpriz sonucuna ise Macaristan imza attı. Fenerbahçeli Attila Szalai'nin de görev aldığı karşılaşmada Macarlar, İngiltere'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Macaristan'a galibiyeti getiren golü 66'ncı dakikada penaltıdan Szoboszlai kaydetti. Fenerbahçeli Attila Szalai de ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde; UEFA Uluslar A Grup 3 Macaristan - İngiltere: 1-0 İtalya - Almanya: 1-1 UEFA Uluslar B Ligi Grup 1 Ermenistan - İrlanda Cumhuriyeti: 1-0 UEFA Uluslar B Ligi Grup 3 Finlandiya - Bosna-Hersek: 1-1 Karadağ - Romanya: 2-0 UEFA Uluslar C Ligi Grup 1 Litvanya - Lüksemburg: 0-2 Türkiye - Faroe Adaları: 4-0 Demirören Haber Ajansı / Spor Lüksemburg Macaristan Litvanya Spor Haberler

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