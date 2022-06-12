Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı - Haberler

Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 9 karşılaşma ile devam etti. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 9 karşılaşma ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi 2'nci Grup'ta İspanya ile Çekya ve İsviçre ile Portekiz, günün öne çıkan karşılaşmalarında karşı karşıya geldiler. İspanya, Çekya'yı 2-0 mağlup ederken; İsviçre ise Portekiz karşısında 1-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldı. Uluslar Ligi'nde oynanan 10 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde: A Ligi 2'nci Grup İspanya - Çekya: 2-0 İsviçre - Portekiz: 1-0 B Ligi 4'üncü Grup Norveç - İsveç: 3-2 Slovenya - Sırbistan: 2-2 C Ligi 2'nci Grup Kuzey İrlanda - Güney Kıbrıs: 2-2 Yunanistan - Kosova: 2-0 C Ligi 4'üncü Grup Kuzey Makedonya - Cebelitarık: 4-0 Gürcistan - Bulgaristan: 0-0 D Ligi 2'nci Grup Malta - San Marino: 1-0 Demirören Haber Ajansı / Spor Uluslar Ligi İsviçre İspanya Spor Haberler

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