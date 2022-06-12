Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı - Haberler

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Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 9 karşılaşma ile devam etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 9 karşılaşma ile devam etti.

UEFA Uluslar A Ligi 2'nci Grup'ta İspanya ile Çekya ve İsviçre ile Portekiz, günün öne çıkan karşılaşmalarında karşı karşıya geldiler. İspanya, Çekya'yı 2-0 mağlup ederken; İsviçre ise Portekiz karşısında 1-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldı.

Uluslar Ligi'nde oynanan 10 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde:

A Ligi 2'nci Grup

İspanya - Çekya: 2-0

İsviçre - Portekiz: 1-0

B Ligi 4'üncü Grup

Norveç - İsveç: 3-2

Slovenya - Sırbistan: 2-2

C Ligi 2'nci Grup

Kuzey İrlanda - Güney Kıbrıs: 2-2

Yunanistan - Kosova: 2-0

C Ligi 4'üncü Grup

Kuzey Makedonya - Cebelitarık: 4-0

Gürcistan - Bulgaristan: 0-0

D Ligi 2'nci Grup

Malta - San Marino: 1-0


Demirören Haber Ajansı / Spor

Uluslar Ligi İsviçre İspanya Spor Haberler

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