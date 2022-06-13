Uluslar Ligi'nde 5 karşılaşma oynandı UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 5 karşılaşma ile devam etti. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 5 karşılaşma ile devam etti. Günün öne çıkan karşılaşmasında Fransa, kendi sahasında Hırvatistan'ı konuk etti. Deplasman ekibi, rakibini 5'inci dakikada Luka Modric'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Uluslar Ligi'nde oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde: A LİGİ 1'İNCİ GRUP Fransa - Hırvatistan: 0-1 Danimarka - Avusturya: 2-0 - B LİGİ 2'NCİ GRUP İzlanda - İsrail: 2-2 - C LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP Kazakistan - Slovakya: 2-1 Azerbaycan - Belarus: 2-0 Demirören Haber Ajansı / Spor Uluslar Ligi Hırvatistan Fransa Spor Haberler

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