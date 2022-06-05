Uluslar Ligi'nde 2'nci hafta 9 karşılaşma ile başladı - Haberler

Uluslar Ligi'nde 2'nci hafta 9 karşılaşma ile başladı UEFA Uluslar Ligi'nde 2'nci hafta, 4 grupta oynanan 9 karşılaşma ile başladı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2'nci hafta, 4 grupta oynanan 9 karşılaşma ile başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında A Ligi 2'nci Grupta Portekiz, sahasında İsviçre'yi 4-0 mağlup etti. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo (2), William Carvalho ve Joao Cancelo kaydetti. Yunanistan'ın C Ligi 2'nci Grupta Kosova'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, attığı gol ile ülkesine galibiyeti getirdi. Uluslar Ligi'nde oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde; A Ligi Grup 2 21.45 Portekiz - İsviçre: 4-0 21.45 Çekya - İspanya: 2-2 B Ligi Grup 4 21.45 İsveç - Norveç: 1-2 21.45 Sırbistan - Slovenya: 4-1 C Ligi Grup 2 Güney Kıbrıs - Kuzey İrlanda: 0-0 Kosova - Yunanistan: 0-1 C Ligi Grup 4 Cebelitarık - Kuzey Makedonya: 0-2 Bulgaristan - Gürcistan: 2-5 D Ligi Grup 2 San Marino - Malta: 0-2 Demirören Haber Ajansı / Spor Cristiano Portekiz İsviçre Spor Haberler

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