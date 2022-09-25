Uluslar Ligi: Faroe Adaları: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 29. dakikada Zeki'nin pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı şutta top kaleci Gestsson'da kaldı. 38. dakikada Olsen'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı. 44. dakikada ceza yayı ön bölümde kazanılan serbest vuruşu kullanan Bjartlio'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. Stat: Torsvollur Hakemler: Serhiy Boiko xx, Dmytro Zaporozhenko xx, Sergii Prystupa xx Faroe Adaları: Gestsson xx, Sorenson xx, Heini Vatnsdal xx, Gunnar Vatnhamar xx, Davidsen xx, Bjartlio xx, Solvi Vatnhamar xx, Andreasen xx, Joensen xx, Meinhard Olsen xx, Edmundsson xx Yedekler: Nielsen, Lamhauge, Mikkelsen, Nattestad, Daniel Johansen, Andrass Johansen, Klaemint Olsen, Askam, Hansen, Agnarsson, Petersen, Johannesen Teknik Direktör: Hakan Ericson Türkiye : Altay Bayındır xx, Zeki Çelik xx, Kaan Ayhan xx, Ozan Kabak xx, Eren Elmalı xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Berkan Kutlu xx, İrfan Can Kahveci xx, Yunus Akgün x, Kerem Aktürkoğlu x, Serdar Dursun x Yedekler: Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Cenk Özkacar, Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, Umut Bozok, Berkan Özcan, Halil Dervişoğlu, Rıdvan Yılmaz, Onur Bulut, Ravil Tagir, Serdar Gürler Teknik Direktör: Stefan Kuntz Sarı kart: Joensen (Faroe Adaları) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Uluslar Ligi: Faroe Adaları: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.