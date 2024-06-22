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Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası Samsun'da Başladı

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Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası, İlkadım Okçuluk Salonu'nda başladı. 35 ilden 180 sporcu katıldığı turnuvada, 30-70 yaş arasındaki sporcular 23 farklı kategoride madalya mücadelesi veriyor.

Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası, Samsun'da başladı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, masa tenisi faaliyet programında yer alan Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası, İlkadım Okçuluk Salonu'nda start aldı. 22-23 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya 35 ilden, 180 sporcu katıldı.

Yaşları 30-70 arasında bulunan 23 kategoride yarışan sporcuların madalya mücadelesi verdiği turnuvada İl Müdürü Feyzullah Dereci, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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