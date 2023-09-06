Ulusal ve Uluslararası Yelken Yarışları Tamamlandı

- Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'na, Türk yelkenciler damga vurdu

7. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, ödül töreni ile sona erdi

TEKİRDAĞ - Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, ödül töreni ile sona erdi. 6 ülkenin katılımı ile düzenlenen yarışlara Türk yelkenciler damga vurdu.

6 ülkeden 356 sporcunun mücadele ettiği ve 5 gün süren organizasyonda, Senior Genel, Senior Kız, Junior Genel, Junior Kız ve Bambino Genel, Bambino Kız (2014 ve üzeri doğumlu) olmak üzere altı kategoride dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ siyaset ve bürokrasisinin temsilcileri, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü yöneticileri, şampiyonada mücadele eden sporcular, antrenörler ve çok sayıda basın mensubu ile sporseverler salonu doldurdu.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, yaptığı açıklamada, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Başkan uzunlar tebrik etti

Ödül töreninin ardından 7. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları ile ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu yıl 7. kez düzenlediğimiz 'Uluslararası Süleymanpaşa Cup' final yarışlarıyla son buldu. Şampiyonanın son gününde, şehrimizde misafir ettiğimiz sporcularımızla bir araya geldik. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, 5 gün boyunca devam eden yarışlarda, centilmence mücadele eden sporcularımızı tebrik ederek, dereceye giren şampiyonlarımıza kupa ve ödüllerini takdim ettik. Bizim adımıza şehrimizin tanıtımına yönelik çok önemli bir organizasyon oldu. 5 gün boyunca tüm misafir ülke ve şehirlerimizden gelen sporcularımızı ve antrenörlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Derece kazanan ve daha önemlisi burada mücadele eden tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Türk sporcular damga vurdu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ödül töreninde, kategorilerinde en yüksek puanları alarak dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi. 6 ülkeden 350 sporcunun katıldığı müsabakalara Türk sporcular damga vurdu. Başarılı performansları ile ödül almaya hak kazanan sporcuların isimleri şöyle:

Senior genel

1. Fikret Tacar - Fenerbahçe Doğuş Yelken

2. Tayfun Türk - Bodrum Belediye Yelken

3. Cengiz Eren Güvenç - Yalıkavak Yelken

4. Borislav Nikolov - Port Varna (Bulgaristan)

5. Tan Güneç- Yalıkavak Yelken

Senior kızlar

1. Derin Bartan - Yalıkavak Yelken

2. Derin Değişen - Era Bodrum Yelken

3. Melis Bolat - Tekirdağ Yelken

Junior genel

1. Elif Tecere - Türk Junior Milli Takımı

2. Ege Dai - Türk Junior Milli Takımı

3. Eymen Pehlivan - Türk Junior Milli Takımı

4. Ahmet Arel Barut - Türk Junior Milli Takımı

5. Ateş Canuysal - Türk Junior Milli Takımı

Junior kızlar

1. Elif Tecere - Türk Junior Milli Takımı

2. Ada Vera Tüfekçiler - Türk Junior Milli Takımı

3. Elya Şakaklı - Türk Junior Milli Takımı

Bambino genel

1. Mert Durkal - Fenerbahçe Doğuş Yelken

2. Maya Karabat - Marmara Yelken

3. Damla Derinsu Karagün - İskenderun Yelken

4. Ada Aden Vatansever - Era Bodrum Yelken

5. Deniz Mert Özsöz - Teos Yelken

Bambino kızlar

1. Maya Karabat - Marmara Yelken

2. Damla Derinsu Karagün - İskenderun Yelken

3. Ada Aden Vatansever - Era Bodrum Yelken