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Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nda Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor Berabere Kaldı

Spor Haberleri

Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın ikinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor arasındaki maç 34-34 berabere sonuçlandı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda farkı kapatarak beraberliği sağladı.

2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın ikinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor 34-34 berabere kaldı.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 20-13 Beykoz Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde sahaya ağırlığını koyan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı kapadı ve mücadele 34-34 beraberlikle tamamlandı.

Turnuvada yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Spor

Büyükşehir Belediyespor Serdivan Sakarya Spor Haberler

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