Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nda Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-27 yendi

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nda Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-27 mağlup etti. Maçın ilk yarısı berabere biterken, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor galip geldi. Turnuvada yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, 13 Ağustos Pazar günü ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.