Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunları Bayburt'ta Gerçekleştirildi

Bayburt'ta, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunları programı gerçekleştirildi. Programa Bayburt Valisi, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve federasyon başkanı, Bayburt Belediye Başkanı ve Özel Olimpiyatlar Türkiye yöneticileri katıldı. Eğitimler ve beceri geliştirme çalışmaları yapıldı.

Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunları programı Bayburt'ta yapıldı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan (TBBDF) yapılan açıklamaya göre, Bayburt Üniversitesi'nin iş birliğinde Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin düzenlediği organizasyona, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Ulusal Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Ülke Direktörü Murat Ağca katıldı.

Mutlu Türkmen, programda yaptığı konuşmada, sporu anlamlı kılan bir tema etrafında kenetlenmenin önemli olduğunu belirtti.

Organizasyonun, sporun gücüyle gerçekleştirmek istedikleri sağlıklı ve sürdürülebilir toplum idealinin yaşama aktarıldığı bir emek dayanışması olduğunu vurgulayan Türkmen, "Bocce sporunu, sosyal rekabetin yanı sıra sosyal bir eşitleme, hayata katılma ve paylaşma amacı olarak yaygınlaştırma hedefimiz, özel vatandaşlarımızın sosyal kimliklerini güçlendirme hedefiyle bütünleşiyor." ifadelerini kullandı.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç da "Oyun Birlikte, Hayat Birlikte" sloganıyla çeşitli projeler ve etkinlikler düzenleyerek özel gereksinimli bireylerin spor yoluyla sosyal hayata karışmasını amaç edindiklerini aktardı.

Bu arada Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından, iş birliği ve etkinliğe katkılarından dolayı Türkmen'e plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından bocce branşı antrenörlerine çeşitli eğitimler verilirken, sporcular için beceri geliştirme çalışmaları yapıldı.