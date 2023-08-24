Uludağ Kadın Basketbol'dan dev adım

Bursa'nın ING Kadınlar Basketbol Ligi ve EuroCup Woman temsilcisi Uludağ Kadın Basketbol takımı Akademik Kolej ile iş birliği yaptı.

Bursa'nın ING Kadınlar Basketbol Ligi ve EuroCup Woman temsilcisi Uludağ Kadın Basketbol takımı Akademik Kolej ile iş birliği yaptı. Akademik Kolej Konferans Salonu'nda düzenlenen lansmana Uludağ Basketbol Başkanı Berk Aladağ, Başantrenör İzzat İsmail, Kaptan Eda Şahin, Amerikalı transferler Kiana Williams, Trinity Baptiste ve takım menajeri Mehmet Aklan, Akademik Kolej'den ise Kurucu üye Erdal Kaya, Halkla İlişkiler Koordinatörü Neslihan Hatun Başkan ve Yabancı Diller Koordinatörü Ali Perinçek katıldı. Akademik Koleje teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Berk Aladağ, "Akademik Koleji ile lansmanımıza hoş geldiniz. Akademik Koleji olarak altyapı takımlarımıza ve spor okullarımıza kendi tesisleri kullanma noktasında destek olacaklar, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hem a takım hem altyapı oyuncularımıza ücretsiz yabancı dil eğitimi verecekler. Bu serüvenin daha da katlanarak daha da güzel bir noktaya geleceğine inanıyorum" dedi.

"Uludağ Basket'in yanında olmaktan mutluyuz"

Özellikle Uludağ Basketbol'un yanında olmaktan mutlu olduklarını ileten Akademik Kolej kurucularından Erdal Kaya ise, "Akademik Koleji olarak, Burada gelişen çocuklarımızın her şeyden önce hayata sevgiyle bakmasını, vicdanlı olmasını sağlamak önceliğimiz. Çocukların kendilerine olan özgüvenini yüklemek ve spor anlamında desteklemek istiyoruz. Kadın basket takımının yanında yer almaktan dolayı onur ve gurur duyuyoruz. Böyle bir iş birliğine girmekten dolayı mutluyuz" açıklamasında bulundu.

"Sadece A takım için değil altyapı için de geçerli"

Halkla İlişkiler Koordinatörü Neslihan Hatun Başkan, "Akademik Koleji olarak hem akademi hem kariyer hem dil anlamında gereken desteği sağlıyoruz. Sporda yetenekli öğrencilerimiz de oluyor. Uludağ Basketbol ile işbirliğine girmek bu anlamda bizleri onurlandırdı, çocuklarımıza de destek sağlayacak" dedi. Yabancı Diller Koordinatörü Ali Perinçek, "Takım içi iletişimi artırmak adına İngilizce ve ikinci yabancı dil eğitimleri veriyor olacağız tüm oyunculara. Şehrimizin temsil kabiliyetini yükseltmek için bu iş birliği ile onore olduk. Mevcutta iletişim sağlanıyor ama bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz. Sadece A takım için değil altyapı için de geçerli. Uludağ Basketbol'a yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı..

"Maçlar taraftara açık olacak"

Bu yıl ilk defa yapılacak olan ve geleneksel olarak her yıl düzenlemek istediklerini dile getiren Aladağ, "Bu yıl Uludağ CUP adına turnuva düzenliyoruz. 3 takım olarak. Sezon öncesi oyuncuların ısınması için 31 ağustosa başlayacak, 2 eylülde bitecek. Tofas Spor Salonu'nda oynanacak müsabakalar akşam 19.00'da oynanacak ve taraftara açık olacak" dedi. Bu sezon Bursalı basketbol severleri de salonda görmek istediklerini belirten Berk Aladağ, "Seyirciyi salona çekmek için okullarla anlaşıyoruz, ayrıca dağ ilçelerinden belediyeler ile görüşeceğiz. Bursa'yı bir bütün olarak görüyoruz. Bu sebeple ilçelerin hepsinden otobüslerle genç sporcu adaylarını maçlara getirerek güzel bir gün geçirmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Her gün yüzde 1 iyi olacağız"

Soru cevap şeklinde devam eden lansmanda Başantrenör İzzat Ismail, "Takım şu an doğru yolda, çalışmalarımız sürüyor. İyi bir sonuç almak tabii ki uzun bir süreç. Çalışmak için 100 günümüz olacak, her gün yüzde 1 iyi olacağız. Bu takımda iyi olan şey birbirinizden farklıyız, herkesin farklı bir gücü var. Bu herhangi bir takımı güçlü hale getirebilir. Pazartesinden itibaren takım haline gelmeye başladık. Eurocup ile Türkiye ligi aynı değil oyuncu ararken bu noktada hedeflerimiz netti. Buradaki oyuncularımız Trinity ve Kiana ikisinde de oynayacak. Diğer 3 yabancımız ise rakibe göre rotasyona girecek. Çok iyi sonuçlar almanın anahtarı doğru kombinasyonu bulmaktan geçiyor. Sadece yabancılar değil Türk yabancının birleşimi önemli. Geçen sezon birçok takım yabancı oyuncularına dayanıyorsun ve başarısız oldular. Kadro sadece yabancılara dayanmamalı. Genç oyuncularımızın farklı görevleri olabilir bu onları zorlayacak. Rakibimizin durumuna göre değişiklikleri yapacağız. Geçen sezon oyuncu seçme şansım yoktu dokunuşlarımı istediğim gibi koyma şansım olmadı bu sezon tamamen farklı. Hangi kolejden geldiklerine bakıyordum özellikle yabancıların. Edanın Galatasaray'da uzun bir gelişim süreci vardı, bu kombinasyon beni daha çok heyecanlandırdı. Bu takım büyüyor, gelişiyor. Bir iki maç kazandıktan sonra 100 yerine 1000 seyirci olacak" dedi.

"İstanbul'a göre Bursa çok daha huzurlu"

Takım kaptanı Eda Şahin ise Bursa'yı çok sevdiğini vurgulayarak, "Normalde İstanbul'da doğma büyümeyim, Türkiye'nin çok farklı şehirlerinde bulundum Bursa'ya geldiğimden beri çok fazla yabancılık çekmedim, burası İstanbul'a göre çok daha sakin ve huzurlu ve bunu çok sevdim, beğendim. İlk başta çalışma temposuna alışmak zor, ama zaman geçtikçe daha da, keyif almaya başladık. Sezon için çok heyecanlıyım, sürpriz yapabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kiana Williams ise, "ilk geldiğimde gerginim ama ülkeyi çok beğendim, yeni transferimiz Mia da var, dışarıya çıkıp yemek yerleri keşfediyoruz yolu kaybedip bulmak güzel bir şey sezon için çok heyecanlıyım, Seattle'da Sue Bird'ü örnek alıyorum. Herkesi örnek aldım, oynarken izlemekten en çok keyif aldığım oyuncu. Çok potansiyeli bir takım olduğumuzu hissettim. Hedefimiz şampiyonluk kazanmak" sözlerini sarf etti.

"Kazanmak için sezonu bekliyorum"

Amerikalı bir diğer transfer Trinity Baptiste de "Geçen sezon Eurocup'ta oynama fırsatım oldu Ormanspo'a karşı oynadım Türkiye'de, yemekleri deneyip çok mutlu oluyorum, kazanmak için sezonu dört gözle bekliyorum. İlk basla yoğurt ile birlikte her yemeği denemiştim. Tamika Catchings'i örnek alıyordum, çok yönlü bir oyuncuydu tanışma fırsatım oldu. Bana çok iyi tavsiyeler verdi" şeklinde konuştu. - BURSA