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Uludağ Elektrik, Eker I Run Koşusunda İyilik İçin Koştu

Uludağ Elektrik, Eker I Run Koşusunda İyilik İçin Koştu
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Uludağ Elektrik, Eker I Run koşusuna katılarak Koruncuk Vakfı'na destek verdi. Şirket, etkinlikte enerji tasarrufu temalı boyama, oyunlar ve kitap dağıtımı ile çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefledi.

Uludağ Elektrik, Eker I Run Koşusunda sporseverlerle bir araya geldi. Farklı kategorilerde yarışan katılımcılardan oluşan etkinliğe enerjik bir imza atan Uludağ Elektrik, standındaki etkinliklerle de ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Şirketin koşu takımı ise Koruncuk Vakfı'na destek vermek amacıyla sahaya çıkarak iyilik peşinde koştu.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Eker I Run koşusuna destek sağlayan Uludağ Elektrik, farklı kategorilerde yapılan yarışlarda ter döken sporcuların yanında oldu. Uzun süredir Eker I Run'da yer alarak, tüm enerjisiyle güç katmaya devam eden şirketin ebru sanatının vücuda uygulanmasıyla ortaya çıkan body marbling etkinliği, bu sene de katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şirketin Eker Meydan'da yer alan standında çocuklara enerji tasarrufu ve verimliliği temalı kitaplar dağıtıldı, böylece hem eğitici hem de eğlenceli bir ortam sunuldu. Ayrıca İnteraktif Yeşil Enerji Platformuyla, katılımcılar 3 farklı oyunda doğa dostu çeşitli mesajlarla karşılaşırken, birbirleriyle yarıştılar. 2 adet bisikletin yer aldığı ve pedal çevrilerek ilerleyen düzenekte, pedalı en hızlı şekilde çevirip oyunu tamamlamaya çalışan çocuklar kıyasıya yarıştı.

Uludağ Elektrik koşuda yer alarak, çocukların daha iyi bir geleceğe kavuşması ve eğitim imkanlarına daha kolay erişebilmesi için önemli bir misyon üstlendi. 5 bin yarışmacının katıldığı koşuda şirketin koşu takımı da 5 kilometre koşusunda Koruncuk Vakfı için iyilik peşinde koşarak, kız çocuklarının eğitimine destek sağladı. Şirket, Koruncuk Vakfı ile sosyal iş birliği yaparak eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının eğitim sürekliliğini sağlamak amacıyla farkındalık da sağlamış oldu.

Uludağ Elektrik, bugüne kadar katıldığı yardımseverlik koşularıyla birçok sivil toplum kuruluşunu destekledi. Adım Adım Bursa Platformu'nun bir parçası olarak, koşu takımıyla KODA (Köy Okulları Değişim Ağı) için iyilik peşinde koşarak kırsaldaki aile çalışmaları programına önemli katkılar sağladı. Ayrıca, Türk Eğitim Vakfı'nın "Yarıda Kalmasın" Projesi kapsamında depremzede öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla iyilik koşularında da aktif rol aldı. Son olarak Koruncuk Vakfı adına parkurlara çıkan Uludağ Elektrik, çocukların eğitim hayallerine ulaşması için güçlü bir destek sundu. Şirket, önümüzdeki yıllarda adımlarını yine iyilik, eğitim ve çocuklar için atmaya devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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