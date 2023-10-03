Uludağ Elektrik, Eker I Run Koşusu'nda Sporseverlerle Buluştu

Uludağ Elektrik, Eker I Run Koşusu'nda sporseverlerle bir araya geldi. Farklı kategorilerde yarışan katılımcılardan oluşan etkinliğe enerjik bir imza atan Uludağ Elektrik, standındaki etkinliklerle de ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Şirketin koşu takımı ise Koruncuk Vakfı'nın "Hayalim Okul" Projesi adına iyilik peşinde koşarak, depremden etkilenen kız çocuklarının hayallerindeki okula kavuşmalarını sağlamak için destek verdi.

Bu yıl 10.'su düzenlenen Eker I Run koşusuna sponsor olarak da destek sağlayan Uludağ Elektrik, 42 kilometre maratonu, 15 ve 5 kilometre parkuru, minik adımlar koşusu ve paten yarışı gibi farklı kategorilerde yapılan yarışlarda ter döken sporcuların yanında oldu. Uzun süredir Eker I Run'da yer alarak, tüm enerjisiyle güç katmaya devam eden şirketin ebru sanatının vücuda uygulanmasıyla ortaya çıkan body marbling etkinliği, bu sene de katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şirket, Eker Meydan'da yer alan standında enerji verimliliği ve tasarrufu temalı kitaplarını da miniklerle buluşturdu. 4 bin 500 yarışmacının katıldığı koşuda şirketin koşu takımı da Koruncuk Vakfı için iyilik peşinde koşarak, kız çocuklarının eğitimine destek sağladı. En çok kampanya açan kurumsal takım unvanına da sahip olan şirket, Koruncuk Vakfı ile sosyal iş birliği yaparak depremzede öğrencilerin hayallerindeki okula kavuşmasına destek vermek için "Hayalim Okul" Projesinin kaynak sağlayan partnerlerinden biri oldu. Şirket, eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının eğitim sürekliliğini sağlamak ve depremzede öğrencilerin eğitim hayatlarının etkilenmesini önlemek amacıyla farkındalık da sağladı.

Uludağ Elektrik, yardımseverlik şartlarıyla bugüne kadar pek çok STK'yı destekledi

Adım Adım Bursa Platformu'na dahil olan şirketin koşu takımı bugüne kadar KODA (Köy Okulları Değişim Ağı) için iyilik peşinde koşarak, kırsalda aile çalışmaları programına destek olmak amacıyla kayda değer bir bağış toplamıştı. Türk Eğitim Vakfı'nın "Yarıda Kalmasın" Projesi adına iyilik şartlarını gerçekleştiren şirket, depremzede öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması için de kaynak sağlamıştı. Şirket yakın zamanda düzenlenecek İstanbul Maratonu'nda da depremden etkilenen kız çocuklarının hayallerindeki okula kavuşmalarını sağlamak için iyilik peşinde koşarak, adımlarını iyilik, eğitim ve çocuklar için atmaya devam edecek. - BURSA