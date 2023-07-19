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Uludağ Basketbol'da Genel Koordinatörlük Görevine Cemre Altınay Getirildi

Spor Haberleri

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta Bursa'nın tek temsilcisi olan Uludağ Basketbol, Genel Koordinatörlük görevi için Cemre Altınay ile anlaşmaya vardı. Altınay, daha önce P. Karşıyaka ve Nesibe Aydın Spor Kulübü'nde görev yapmıştı.

Uludağ Basketbol'da Genel Koordinatörlük görevine Cemre Altınay getirildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta Bursa'nın tek temsilcisi olan Uludağ Basketbol, Genel Koordinatörlük görevi için Cemre Altınay ile anlaşmaya vardı. 4 sene P. Karşıyaka'da hem antrenör hem idareci olarak görev alan Altınay, geride kalan 2 senede de Nesibe Aydın Spor Kulübü'nde antrenörlük ve altyapı idareciliği görevlerini yürütmüştü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Uludağ Bursa Cemre Spor Haberler

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