Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta Bursa'nın tek temsilcisi olan Uludağ Basketbol, Genel Koordinatörlük görevi için Cemre Altınay ile anlaşmaya vardı. Altınay, daha önce P. Karşıyaka ve Nesibe Aydın Spor Kulübü'nde görev yapmıştı.

Uludağ Basketbol'da Genel Koordinatörlük görevine Cemre Altınay getirildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta Bursa'nın tek temsilcisi olan Uludağ Basketbol, Genel Koordinatörlük görevi için Cemre Altınay ile anlaşmaya vardı. 4 sene P. Karşıyaka'da hem antrenör hem idareci olarak görev alan Altınay, geride kalan 2 senede de Nesibe Aydın Spor Kulübü'nde antrenörlük ve altyapı idareciliği görevlerini yürütmüştü. - BURSA