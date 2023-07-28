Ulubey Sarıçiçek Türkiye 2'ncisi oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 11-13 yaş Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında 44 kg'da Türkiye 2'ncisi olan Ulubey Sarıçiçek'e Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu hediye taktim etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 11-13 yaş Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında 44 kg'da Türkiye 2'ncisi olan Ulubey Sarıçiçek'e Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu hediye taktim etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Erzincanlı güreşçi Ulubey Sarıçiçek, Türkiye ikincisi oldu.

Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliğinin ev sahipliğinde 11 Nisan Spor Salonunda yapıldı. 850 sporcunun minderde kıyasıya mücadele verdiği grekoromen güreş şampiyonası zevkli ve çekişmeli maçlara sahne olurken, şampiyonaya Erzincan Gençlik Spor Kulübünden katılan Ulubey Sarıçiçek, 3 rakibini yenerek final maçı yapmaya hak kazandı. Finalde Samsunlu rakibine 5-4 yenilen Sarıçiçek Türkiye ikincisi oldu.

Antrenörleri Erol Demir, Serdar Aydemir ve Mehmet Çetin nezaretinde şampiyonaya hazırlanan Ulubey Sarıçiçek'in bu başarısı Erzincan'da takdirle karşılandı. Bu çerçevede Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu da Türkiye 2'nciliği elde eden Sarıçiçek'e hediye takdim etti. - ERZİNCAN