Vodafone Park'ta depremzedeler için yardım çalışmaları devam ediyor

Beşiktaş'ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları taraftarların ve vatandaşların katılımıyla Vodafone Park'ta devam ediyor.

Beşiktaş'ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları taraftarların ve vatandaşların katılımıyla Vodafone Park'ta devam ediyor.

Beşiktaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeyi sürdürüyor. Vodafone Park'ta devam eden yardım toplama çalışmalarına birçok gönüllü ve futbolcular destek veriyor. - İSTANBUL