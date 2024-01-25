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Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ile Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek

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Henüz 7 yaşındayken okçuluk sporuna başlayan Ulaş Berkim Tümer, şampiyonluklar kazanarak Mete Gazoz ile birlikte Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyatları'nda temsil edecek. Tümer'in hikayesi ve olimpiyat hayali.

Henüz 7 yaşındayken "çelimsiz" diye kabul edilmemesine rağmen ısrarla şansını deneyerek 9 yaşındayken başlayabildiği okçuluk sporunda şampiyonluklar kazanan Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ile Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyatları'nda temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye'de milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat ve dünya şampiyonu olmasının ardından okçuluğa ilgi her geçen gün artıyor.

Gençlerin bu sporda idol olarak gördüğü isimlerin arasında Berlin'deki 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile gümüş madalya alarak olimpiyatlara katılma hakkı eden 21 yaşındaki milli okçu Ulaş Berkim Tümer de yer alıyor.

Memur bir ailenin çocuğu olan Tümer, henüz 7 yaşındayken Gelibolu'da annesiyle pazar alışverişi yaptığı sırada pazar yerinin yanında okçuluk antrenmanı yapıldığını gördü.

İlgi duyduğu bu spora başlamak isteyen Tümer, antrenman için gittiğinde antrenörler tarafından "Çelimsiz ve zayıfsın. Biraz daha büyü ve kilo al." diyerek çalışmaya kabul edilmedi. Şansını 2 yıl sonra tekrar deneyen Tümer, bu sefer okçuluk kulübüne kabul edildi.

Yeteneğiyle hemen kendini fark ettiren Tümer, spora başladıktan 1 yıl sonra miniklerde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok dereceleri bulunan Tümer, 2017 yılında ilk defa milli formayı giydi. Tümer, 2020 yılında da A takıma seçilerek milli okçu Mete Gazoz ile çalışmaya başladı.

Mete Gazoz ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Tümer'in en büyük hayali olimpiyat şampiyonu olmak.

"Milli takım ile günde 12 saat antrenman yapıyoruz"

Tümer, milli takımın Antalya'daki kampında AA muhabirine, ilk başlarda fiziksel olarak yetersiz görüldüğü sporu hiç bırakmaya niyetli olmadığını, azimle çalışarak bugünlere geldiğini söyledi.

Kariyerinde Türkiye şampiyonlukları, Avrupa ve dünya dereceleri olduğunu anlatan Tümer, "Milli takım ile günde 12 saat antrenman yapıyoruz. Kendimizden çok fedakarlık yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvesini de bu sene aldık. Takım halinde ilk defa olimpiyatlarda yer alacağız. Bu çok gurur verici bir durum. 'Çelimsizsin' dedikleri için 2 yıl geç başladığım okçulukta en büyük hayalim olimpiyat şampiyonluğunu elde etmek. Olimpiyat madalyasını alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

Tümer, olimpiyatların bir sporcu için zirve olduğunu ve burada yarışmanın hem kendisi için hem de ailesi için büyük gurur olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

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