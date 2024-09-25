Ula'da 'Hareket Ediyoruz, Ula'da Top Sürüyoruz' Etkinliği Düzenlendi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ula Kaymakamlığı ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayelerinde, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hareket Ediyoruz, Ula'da Top Sürüyoruz" etkinliği, sporcular ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, veliler ve çocuklar basketbol oynayarak top sürdüler ve düzenlenen yarışmalara katıldı. Organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan basketbol antrenörü Tuğberk Maviş, velilerle çocukların beraber spor yapmalarını teşvik ettiklerini belirtti. Maviş, "Velilerimizin çocuklarıyla etkinlik yapmasını destekliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz faaliyetlerle basketbol branşına yönelik velilerimizin de katılımını sağlıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan veliler, çocuklarıyla birlikte basketbol oynayarak hem eğlendi hem de spor yaptı. Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca Ula ilçesinde çeşitli spor etkinliklerinin düzenlenmeye devam edeceği belirtildi. - MUĞLA