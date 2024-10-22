Ula'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atletizm Yarışması Düzenlendi

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir atletizm yarışması düzenledi.

Ula'nın doğal güzelliklerinin eşliğinde gerçekleştirilen yarışma, farklı parkurlarda düzenlenirken toplamda 96 sporcu bu kıyasıya mücadeleye katıldı. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük tarafından takdim edildi.

Yarışmalara sporcularıyla katılan Atletizm Antrenörü Akif Bozkurt, organizasyonla ilgili memnuniyetini dile getirerek, "Bu ve benzeri yarışmalar, ilçemizdeki spor kültürünün yaygınlaşmasını sağlamakta ve sporcularımızın gelişimini olumlu etkilemektedir. Yarışmalarda katkıları nedeniyle il temsilciliğimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve Ula Kaymakamlığına teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA