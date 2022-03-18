Ukraynalı tenisçiye Adana'dan destek

ADANA (İHA) - Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Rusya- Ukrayna savaşından etkilenen Ukraynalı tenisçiye kapılarını açarak, destek verdi.

Ukrayna'nın Odesa şehrinde yaşayan ve savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan 14 yaşındaki Zalevsky Fedor, tenis kariyerini sürdürmek amacıyla arayışa girdi. ATDSK'ya e-posta gönderen Ukraynalı tenisçi, yazısında 6 yaşından bu yana profesyonel tenis oynadığını belirterek, "Ukrayna Tenis Federasyonu'nun bir oyuncusuyum. Savaş yüzünden ailemle birlikte Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldım. Şu anda tenis kariyerime devam etme ve antrenman yapma fırsatım yok. Ailemle birlikte mali açıdan da zor dönemler geçiriyoruz. Tenis antrenmanlarıma devam etmek istiyorum. Çünkü tenis en sevdiğim bir spor ve hayallerim, gelecek planlarım tenise bağlı. İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle sizden kulübünüzde antrenman yapma ve kendimi kanıtlama fırsatı vermenizi rica ediyorum" dedi. E-postada yazılan iletişim bilgisi ile Ukraynalı tenisçiye ulaşan ATDSK yönetimi, sporcuyu kulübe davet etti.

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Savaşın en büyük mağdurları çocuklar, kadınlar, yaşlılar oluyor. Bize e-posta göndererek ulaşıp, yardım isteyen Ukraynalı tenisçiyle irtibat kurduk, onu kulübümüze davet ettik. Kendisine kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu, uluslararası akademimizde dilediği kadar yer alıp, antrenman yapabileceğini, onu seve seve misafir edebileceğimizi ilettik. Ukraynalı tenisçi, önümüzdeki günlerde Adana'ya gelip, kulübümüzde antrenmanlara başlayacak" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor