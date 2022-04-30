Ukraynalı sporcular Türkiye'den ayrıldı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi'nin misafiri olarak 2 aydır İnegöl'de bulunan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, bu sabah itibariyle Türkiye'den ayrıldı.

Antalya'da düzenlenen kamp ve yarışmalara katılmak için 17-28 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye gelen Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemedi. 16 kişilik kafile, aynı müsabakalarda bulunan İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı aracılığıyla İnegöl Belediyesi'nin daveti üzerine 05 Mart'ta İnegöl'e geldi. Savaş sebebiyle ülkelerine dönemeyen Antrenör Thacenko Vasily ve sporcular, 2 aya yakın süredir İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde Doğa Sporları ve Turizm Merkezimizde (DOSTUM) konakladı.

Burada hem antrenmanlarını yapıp hem de ülkelerinden, ailelerinden gelecek güzel haberleri bekleyen sporculardan 4'ü, daha önce ülkelerine döndü. Bugün de 1 sporcu yine ülkelerine dönmek ve 11 sporcu ise 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarına katılmak üzere Brezilya'ya gitti.

Brezilya'da yapılacak olimpiyatlar sonrası ülkelerine dönecek olan 11 sporcu, bugün sabah saatlerine İnegöl'den ayrıldı. 2 aydır DOSTUM tesislerinde kendilerine adeta yeni bir hayat kuran Ukraynalı konukları, son günlerinde Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret ederek vedalaştı.

DOSTUM tesislerinde Ukraynalı konuklarla bir araya gelen Başkan Alper Taban, "Burada kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyduk. İnşallah onlar da memnun kalmışlardır ev sahipliğimizden. İnşallah ülkelerinden de bu süreçte güzel haberler almışlardır. Bu arada ülkemiz ve şehrimizle ilgili de düşüncelerini merak ediyoruz. Kendilerini gelecekte şehrimizde yapılacak sportif faaliyetlerde misafir olarak da yeniden ağırlamak isteriz. Kapımız her zaman açık. Kendilerine iyi yolculuklar ve katılacakları şampiyonada başarılar diliyorum" dedi.

Antrenör Thacenko Vasily ise kafile adına yaptığı konuşmada, "2 ay burada kaldık. Çok önem verdiğiniz için ve bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri mutlu eden haber ailelerimizin güvenli bölgede, savaş bölgesi dışında olduğu. Ailelerimiz şu anda iyiler. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olan aileler var. Bizim ailelerimiz de Ukrayna'da ve Brezilya'dan sonra ülkemize döneceğiz. Ukrayna'da savaş bittikten sonra yeniden İnegöl'e gelmek, sizleri ziyaret etmek istiyoruz. Sizleri de ülkemizde ağırlamak istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor