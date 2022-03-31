Ukraynalı savaş mağduru sporcu çocuklar, Trabzon'a geldi

TRABZON (DHA) - Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sivasspor ve Antalyaspor'un da destek verdiği proje kapsamında Ukraynalı savaş mağduru altyapı sporcularından oluşan 131 kişilik kafile özel uçakla Polanya'dan Trabzon'a geldi.

Sporcuları Trabzon Havalimanı'nda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve bazı yöneticiler, Çaykur Rizespor yöneticisi Serkan Karavin ile diğer kulüplerin temsilcileri karşıladı. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar önünde açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Rizespor da araçlarını çocuklarımız için gönderdi. Onlarında araçları hazır bir şekilde çocuklarımızı bekliyor. Buradan çıkışta 53 sporcu Rize'ye hareket edecek. Özkan Sümer Akademisinde akşam yemeğini yedikten sonra Sivas ve Kayseri'ye intikal edecek olan sporcularımız da var. 60 sporcu ve 6 ebeveyn de Özkan Sümer Akademisinde Trabzonspor'un konuğu olacak. Ülkelerindeki şartlar normale dönene kadar bizimle beraber olacaklar. Ukrayna Profesyonel Lig Birliğinin talebi üzerine genel sekreterlerimiz aracılığıyla kulüplerimizle temasa geçtik. Altyapılarında imkanı olan kulüplerimize örneğin Rizesporumuzun çok modern 150 yatak kapasiteli yepyeni bir tesisi var. İmkanları olmayan kulüpler adına da Trabzonspor ve Rizespor kulüpleri olarak biz bu görevi üstlenmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'dan gelen kafile lideri Tatyana Nesterenko, "Bu zor zamanlarda çocuklarımıza ve bizim ülkemize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hiçbir ülke için yabancı bir çocuk yoktur. Çocuklara yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bütün Türklere, bütün ülkeye bütün millete çok teşekkür ederiz. Bizde inşallah sizlere bir şekilde destek çıkacağız. Umut ediyoruz bizim ülkemizde savaş bittikten sonra bizde sizleri misafir olarak davet edeceğiz" şeklinde konuştu.