Ukraynalı atlet Yaroslava Mahuchikh altın madalya kazandı

Ukraynalı genç sporcu Yaroslava Mahuchikh, katıldığı Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar yüksek atlama kategorisinde altın madalya elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada kadınlar yüksek atlamada piste çıkan 20 yaşındaki sporcu, 2.02 metrelik derecesiyle finali ilk sırada tamamlamasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Finalin ardından Ukrayna bayrağıyla pistte zafer turu atarken seyircilerin alkışlarıyla moral bulan Mahuchikh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kendi adıma, ön cephede savaş vermiş gibi hissettim. Bu zafer benim, ailem ve ülkem için çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle yarışmaktan daha çok şampiyonaya katılmak için zorlandığını vurgulayan Yaroslava Mahuchikh, "Otomobille üç gün süren çok zorlu bir yolculuğun ardından Sırbistan'a varabildim. Kalbim ülkemde kaldığı için yarış sırasında psikolojik olarak da zorlandım. Her şey çok zorluydu ama ülkemi başarıyla temsil etmeyi başardım." ifadelerini kullandı.