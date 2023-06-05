Ukraynalı 7 yaşındaki cimnastikçi, protez bacağıyla yarışmayı kazandı

Geçen sene Rusya'nın Odesa'ya saldırısı sonucu bacağını kaybeden ve protez takıldıktan sonra cimnastiğe geri dönen Oleksandra Paskal (7), Ukrayna'nın Çornomorsk şehrinde düzenlenen cimnastik yarışmasını kazandı. Ukrayna Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Oleksandra'nın performansının görüntülerini yayınladı.

Ukrayna Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen sene Rusya'nın Odesa'ya saldırısı sonucu bacağını kaybeden Oleksandra Paskal'ın cimnastik yarışmasını kazandığını duyurdu. Dzheppar, "Geçen yıl Rusya'nın Odesa'yı bombalaması sonucu bacağını kaybeden Oleksandra Paskal, cimnastik yarışmasını kazandı. Oleksandra yaşadığı travmayı güce dönüştürdü. Başarılı bir rehabilitasyon geçirdi ve protez takıldıktan sonra cimnastiğe geri döndü. Onun örneği hepimize her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre 7 yaşındaki Paskal, Çornomorsk şehrinde düzenlenen ritmik jimnastik yarışmasını kazandı. Paskal'ın geçen sene saldırı sonucu bacağını kaybettiği, rehabilitasyon için annesiyle birlikte Avusturya'ya gittiği ve burada Paskal'a biyonik protez verildiği ifade edildi. Ampütasyondan önce de dans ve cimnastikle ilgilenen Paskal'ın, rehabilitasyon sonrası ilk müsabakası olduğu ifade edildi.