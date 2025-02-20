Ukrayna Yıldız Milli BMX Takımı Sakarya'da Hazırlanıyor

Avrupa Kupası öncesi hazırlık kampı için Sakarya'ya gelen Ukrayna Yıldız Milli BMX Takımı, antrenman için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin parkuruna çıktı. Verimli bir hazırlık dönemi geçiren takımın Antrenörü Volodimir Boyçuk, "Avrupa'da her yerde böyle donanımlı tesisler bulmak mümkün değil. Sakarya'daki kompleksler, Avrupa'da bile nadir görülen imkan sahip" dedi.

Ukrayna Yıldız Milli BMX Takımı, Avrupa Kupası öncesi hazırlık kampını Sakarya'da gerçekleştirdi. 9-14 yaş aralığındaki Yıldız kategoride 6 sporcu ve 1 teknik sorumludan oluşan kafile, Avrupa Kupası öncesi Ayçiçeği Bisiklet Vadi'nde verimli bir antrenman dönemi geçirdi. Coğrafi yakınlığı ve uygun hava şartları sebebi ile iki yıldır Sakarya'da antrenman yaptıklarını belirten Ukrayna Yıldız Milli BMX Takım Antrenörü Volodimir Boycuk, "Özellikle Ayçiçek Vadisi'ni Avrupa standartlarının bile üzerinde bir tesis olarak görüyorum. Buradaki parkurun asfalt zemin olması hız odaklı antrenman yapma açısından büyük bir avantaj sağlıyor, bu bizim için önemli" diye konuştu.

"Avrupa'daki çoğu tesisten daha donanımlı"

Antrenör Boycuk, "Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nin Avrupa'daki çoğu tesisten daha donanımlı burada antrenman yapmak büyük bir avantaj sağlıyor. Avrupa'daki birçok parkur toprak zeminli, ancak Ayçiçek Bisiklet Vadisi'ndeki asfalt yollar sayesinde daha verimli ve hız odaklı antrenman yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sakarya bisiklet sporunda uluslararası bir merkez"

Boycuk, "Sakarya, önemli şampiyonalara ev sahipliği yaparak uluslararası bir merkez haline gelmiş durumda. Spor federasyonu, önemli şampiyonaları burada düzenliyorsa demek ki gereken tüm şartlar sağlanmış. Başka ülkelerde olmayan imkanların burada olması sevindirici" ifadelerini kullandı. - SAKARYA