Ukrayna'yı 1-0 yenen Galler, Dünya Kupası'na katılacak - Haberler

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Ukrayna'yı 1-0 yenen Galler, Dünya Kupası'na katılacak

AA - Fatih Erel - Spor
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Ukrayna'yı 1-0 yenen Galler, Dünya Kupası'na katılacak

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Galler, Ukrayna'yı 1-0 yenerek, Katar'daki Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Galler, Ukrayna'yı 1-0 yenerek, Katar'daki Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ertelendikten sonra bugün gerçekleştirilen play-off turu finali, Galler'in başkentindeki Cardiff Şehir Stadyumu'nda oynandı.

Galler'in galibiyet golü, Gareth Bale'in 34. dakikada kullandığı serbest vuruşta, Ukrayna kaptanı Andriy Yarmolenko'nun kafasıyla topa müdahalesi sonrası kalesine attığı gol ile geldi.

Galler, 1958'den bu yana ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Galler, Katar'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda İngiltere, ABD ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek.

AA / Fatih Erel - Spor

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