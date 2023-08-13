Ukrayna Milli Basketbol Takımı İzlanda'yı Yendi

Ukrayna Milli Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı 82-69 yendi.

İstanbul'da düzenlenen turnuvada Türkiye'nin de yer aldığı C Grubu'nda bulunan Ukrayna, ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini İzlanda 18-17 önde kapatırken devre arasına 43-34 Ukrayna üstün girdi. Mücadelenin üçüncü çeyreğini 66-50 önde geçen Ukrayna, maçı da 82-69 kazandı.

Ukrayna'da Oleksandr Kovliar 23 sayı, 10 asistle maçın yıldızı oldu. Andrii Voinalovych ise 18 sayı ve 7 ribauntla öne çıktı. İzlanda'da ise Tryggvi Hlinason 18 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Bu sonuçla Ukrayna, gruptaki ikinci maçından da galip ayrıldı. İlk maçında Türkiye'ye yenilen İzlanda ise galibiyetle tanışamadı.

Ukrayna, 15 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Türkiye ile karşı karşıya gelecek. İzlanda ise aynı gün saat 17.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

D Grubu'nda yapılan ilk maçlarda ise İsveç, Hollanda'yı 91-89, Hırvatistan da Belçika'yı 86-55 mağlup etti.