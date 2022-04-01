Ukrayna'daki futbol kulüplerinin altyapısından 12 sporcu Kayseri'ye geldi - Haberler

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Ukrayna'daki futbol kulüplerinin altyapısından 12 sporcu Kayseri'ye geldi

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Ukrayna'daki futbol kulüplerinin altyapısından 12 sporcu Kayseri'ye geldi

Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 12 sporcu, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Kayseri'ye geldi.

KAYSERİ (AA) - Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 12 sporcu, Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Kayseri'ye geldi.

Yukatel Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'da savaşın ağır geçtiği bölgelerden Türkiye'ye gelen 12 çocuk ve bir ebeveynin kulüp tesislerinde ağırlandığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki şartların bir an önce normale dönmesi ve sporcu çocukların bu travmatik dönemden kısa sürede kurtulması temenni edilerek, "Burada bizimle kalmak istedikleri takdirde Yukatel Kayserispor Kulübü olarak her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadesi aktarıldı.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Kayseri, Ukrayna, Futbol, Rusya, Spor, Haberler

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