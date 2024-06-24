Ukrayna Büyükelçisi Trabzonspor Kulübünü Ziyaret Etti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Trabzonspor Kulübüne ziyarette bulundu.

Bodnar, ziyaretinde asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ukrayna'da savaşın devam ettiğini aktaran Bodnar, savaş sürecinde ülkesindeki futbol okullarında eğitim gören çocukların, Trabzonspor'un tesislerinde uzun süre konaklamasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bodnar, Kafkas ve yönetim kurulu üyelerine davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Bu, hem çocuklar hem de aileleri için çok önemli. Bugün Ukrayna'da Trabzonspor olarak 150 çocuk, 150 küçük büyük aileye sahipsiniz. Bu çocuklar Ukrayna'da hep sizi anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Kafkas ise çocukların kendilerini mutlu hissetmeleri için çaba harcadıklarına değinerek, "Ülkelerine dönen Ukraynalı çocuklardan birinin ülkesinde profesyonel imza attığını öğrendik, çok sevindik. Temennimiz kazananı olmayacak bu savaşın kısa sürede bitmesidir." dedi.

Konuşmaların ardından Kafkas, Bodnar'a kahve takımı ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti.