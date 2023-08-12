Üye Girişi
Haberler

Ukrayna, Bulgaristan'ı mağlup etti

Spor Haberleri

Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Ukrayna, normal süresi 68-68 tamamlanan maçta Bulgaristan'ı uzatma bölümü sonunda 80-71 mağlup etti. Ukrayna ile Bulgaristan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı C Grubu'ndaki ilk müsabakada karşılaştı.

Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Ukrayna, normal süresi 68-68 tamamlanan maçta Bulgaristan'ı uzatma bölümü sonunda 80-71 mağlup etti.

Ukrayna ile Bulgaristan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı C Grubu'ndaki ilk müsabakada karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk çeyreği 27-10 önde tamamlayan Ukrayna, soyunma odasına da 40-29 üstün gitti.

Mücadelenin üçüncü periyodu Ukrayna'nın 55-48 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte toparlanan Bulgaristan, eşitliği sağladı ve müsabakanın normal süresi 68-68 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde Bulgaristan'a büyük üstünlük kuran Ukrayna, karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.

Kaydettiği 25 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olan Ukraynalı oyuncu Oleksandr Kovliar, galibiyette başrol üstlendi.

Ukrayna, gruptaki ikinci maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak. Bulgaristan ise Türkiye ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Bulgaristan Türkiye Ukrayna Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title