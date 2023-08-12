Ukrayna, Bulgaristan'ı mağlup etti

Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Ukrayna, normal süresi 68-68 tamamlanan maçta Bulgaristan'ı uzatma bölümü sonunda 80-71 mağlup etti. Ukrayna ile Bulgaristan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı C Grubu'ndaki ilk müsabakada karşılaştı.