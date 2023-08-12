Ukrayna, Bulgaristan'ı mağlup etti
Spor Haberleri
Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Ukrayna, normal süresi 68-68 tamamlanan maçta Bulgaristan'ı uzatma bölümü sonunda 80-71 mağlup etti. Ukrayna ile Bulgaristan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı C Grubu'ndaki ilk müsabakada karşılaştı.
Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Ukrayna, normal süresi 68-68 tamamlanan maçta Bulgaristan'ı uzatma bölümü sonunda 80-71 mağlup etti.
Ukrayna ile Bulgaristan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı C Grubu'ndaki ilk müsabakada karşılaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk çeyreği 27-10 önde tamamlayan Ukrayna, soyunma odasına da 40-29 üstün gitti.
Mücadelenin üçüncü periyodu Ukrayna'nın 55-48 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte toparlanan Bulgaristan, eşitliği sağladı ve müsabakanın normal süresi 68-68 berabere tamamlandı.
Uzatma bölümünde Bulgaristan'a büyük üstünlük kuran Ukrayna, karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.
Kaydettiği 25 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olan Ukraynalı oyuncu Oleksandr Kovliar, galibiyette başrol üstlendi.
Ukrayna, gruptaki ikinci maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak. Bulgaristan ise Türkiye ile kozlarını paylaşacak.