UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü Etabı - Haberler

UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü Etabı Türkiye'de ilk kez beşli branşta organize edilen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etap yarışlarında 2 sporcu yarı finale yükseldi. Türkiye'de ilk kez beşli branşta organize edilen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etap yarışlarında 2 sporcu yarı finale yükseldi. Başkent Ankara'da düzenlenen organizasyonda kadınlar kategorisi eleme müsabakaları gerçekleştirildi. 30 ülkeden 59 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Türkiye'yi kadınlar kategorisinde 12 milli sporcu temsil etti. Eskrim etabıyla start alan ve sonrasında yüzme etabıyla devam eden organizasyonun B Grubu eleme müsabakalarında yarışan milli sporcu İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, laser run etaplarından toplam 1052 puan, A Grubu'nda yarışan milli sporcu Sesim Alpuğan ise toplam 1026 puan 9 Haziran'da yapılacak yarı finale kalmayı başardı. A Grubu'nda Yaren Nur Polat 20'nci, Almira Belemir Dede 23'üncü, Selin Eyipoğlu 25'inci, Ayşen Bensu Gül 27'nci ve Başak Yaprak Boğan yarışı 28'inci olarak tamamladı. Kadınlar B Grubu'nda ise yarışı, Sıdal Aslan 19'uncu, Selen Gülel 24'üncü, İpek Akşin 25'inci, Ebrar Çalışkan 27'nci, İlayda Demir 29'uncu olarak bitirdi. Dünya Kupası, yarın erkekler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam edecek. Erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcularımız Buğra Ünal, Doğukan Ahmed, Doruk Altınbaş, Emre Altunay, Erhan Ispanakçı, Furkan Murat, Hakan Can Güngör, Jan Demir Vurdum, Kıvanç Taşyaran, Tolga Topaklı, Yağız Ak ve Yunus Çalışkan müsabakalarda yarı final mücadelesi verecek. AA / Muhammed Boztepe - Spor Türkiye Spor Haberler

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