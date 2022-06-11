UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı - Haberler

UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Türkiye'de düzenlediği UIPM Dünya Kupası 4'üncü etabında, bugün kadınlar ve erkekler kategorisi final müsabakaları yapıldı. Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Türkiye'de düzenlediği UIPM Dünya Kupası 4'üncü etabında, bugün kadınlar ve erkekler kategorisi final müsabakaları yapıldı. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 kadın ve 18 erkek sporcunun katılımıyla Ankara'da düzenlenen Dünya Kupası 4'üncü etap finalinde Türkiye'yi kadınlarda İlke Özyüksel, erkeklerde Buğra Ünal temsil etti. Binicilik etabıyla başlayan eskrim bonus round, yüzme ve laser run etabıyla devam eden 4'üncü etap kadınlar finalini İngiliz sporcu Jessica Varley, 1385 puanla birinci, Macar sporcu Kamilla Reti, 1381 puanla ikinci, İngiliz sporcu Kate French, 1380 puanla üçüncü tamamladı. Milli sporcu İlke Özyüksel, yarışı 1360 puanla altıncı bitirdi. Erkekler finalinde ise İngiliz Joseph Choong, 1503 puanla birinci, Macar sporcu Csaba Bohm, 1502 puanla ikinci, İtalyan sporcu Giorgio Malan, 1501 puanla üçüncü oldu. Binicilik etabında talihsizlik yaşayarak attan düşen Buğra Ünal, yarışı 1148 puanla 16'ncı tamamladı. Dünya Kupası 4'üncü etabı, yarın yapılacak karışık bayrak yarışıyla sona erecek. Türkiye'yi karışık bayrak yarışında İlke Özyüksel ve Buğra Ünal çifti temsil edecek. AA / Musa Samur - Spor Türkiye Ankara Spor Haberler

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